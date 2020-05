Real pronto a 'sacrificare' quattro giocatori per arrivare a Pogba

Pogba

Il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire quattro giocatori per prendere dal Manchester United Paul Pogba, centrocampista campione del mondo da sempre 'pallino' di Zinedine Zidane.



Secondo quanto scrive il 'Daily Mail', i Blancos metterebbero sul piatto della bilancia James Rodriguez, Martin Odegaard, Lucas Vazquez e Brahim Diaz.



Un'offerta allettante che però potrebbe non bastare per il 27enne ex Juventus, reduce da una stagione segnata dai tanti infortuni e considerato ancora incedibile dai Red Devils.