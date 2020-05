Da Koulibaly a Reina: Leonardo pronto a cambiare il volto al Psg

Il ds del Psg Leonardo

Non solo Icardi. Il Paris Saint Germain sta lavorando già per la prossima stagione e, in attesa di definire il futuro dell'attaccante in prestito dall'Inter, secondo "L'Equipe" il ds Leonardo avrebbe già individuato i ruoli in cui intervenire: servono un portiere, degli esterni, un centrale difensivo e un centrocampista.



Per le corsie laterali si pensa a una soluzione interna, prolungando i contratti di Bernat e Di Maria, ma senza perdere di vista altre ipotesi: a sinistra le opzioni si chiamano Theo Hernandez (il Milan lo valuta 50 milioni ma considererebbe una cessione solo nel 2021), Nicolas Tagliafico e Mattia De Sciglio (costo attorno ai 9 milioni), a destra piacciono il laziale Marusic (ma servono 20 milioni), Semedo del Barcellona e Hamari Traoré del Rennes.



Per quanto riguarda la difesa - con Thiago Silva in scadenza e destinato a lasciare - Leonardo starebbe pensando di sedersi a trattare con De Laurentiis per Kalidou Koulibaly, erede ideale del brasiliano.



Psg e Napoli sono in ottimi rapporti, vedi le operazioni Lavezzi e Cavani, ma resta da capire se la richiesta dei partenopei sarà più ragionevole rispetto ai 100 milioni di euro di valutazione iniziale, in caso contrario i francesi valuteranno altre piste.



Per il centrocampo, con Draxler destinato a fare le valigie - il Psg vorrebbe proporlo all'Inter per ottenere uno sconto sui 70 milioni di riscatto per Icardi - Leonardo avrebbe pensato a Thomas Partey dell'Atletico Madrid e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ma in entrambi i casi si tratta di soluzioni onerose.



Ecco perchè sarebbero in ascesa le quotazioni del 20enne Boubacar Kamara, in scadenza nel 2022 col Marsiglia e nel mirino anche del Milan che però, arrivasse Rangnick, dirotterebbe le sue attenzioni su Tanguy Kouassi, talento di 17 anni proprio del vivaio del Psg.



Infine, per quanto riguarda la questione portiere, serve un vice Navas: gli indizi portano a Pepe Reina, attualmente in prestito all'Aston Villa ma legato al Milan fino al 2021. I rossoneri però non si opporrebbero al trasferimento, visto che si libererebbero di un ingaggio pesante.