Kroos: "Voglio finire la mia carriera a Madrid"

Toni Kroos giura fedeltà al Real Madrid e sogna di chiudere la sua carriera con la maglia dei Blancos. "Il mio obiettivo è quello di essere un giocatore del Real Madrid per le prossime tre stagioni", ha detto il 30enne centrocampista tedesco, campione del mondo con la Germania nel 2014.



Il suo contratto con le 'Merengues' è in scadenza nel 2023: "Avrò 33 anni e questo sarà il momento giusto per chiedermi: 'Come ti senti fisicamente, sei ancora motivato, vuoi ancora continuare?' Tre anni nel calcio sono lunghi, nel Real Madrid ancora di più". Kroos, con il club spagnolo dal 2014, torna anche sulle sue dichiarazioni ad inizio di pandemia da Covid-19, allorchè espresse la sua contrarietà ad un possibile taglio dei salari, prima che la società concordasse con i giocatori una riduzione del 10%. "La dichiarazione è stata fatta in un momento in cui non eravamo nemmeno in trattativa con il Real per un taglio dello stipendio. Preferisco prendere l'intero ingaggio e usarlo per fare qualcosa per chi ne ha più bisogno, ma quando il club ce l'ha chiesto, era chiaro che dovevamo rinunciare a una parte del nostro stipendio per aiutare i suoi dipendenti".