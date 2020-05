Per la Lazio via agli allenamenti collettivi

Lazio in allenamento

Mattinata importante per la Lazio: a Formello infatti sono ripartiti ufficialmente gli allenamenti collettivi in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A.



La squadra allenata da Simone Inzaghi è scesa in campo con grande voglia e già dalle prime esercitazioni Ciro Immobile e compagni hanno messo l'intensità giusta.



Forse anche troppa, tanto che lo staff biancoceleste ha dovuto predicare calma.



Al termine dell'allenamento la partitella, la prima dal 6 marzo quando il club di Claudio Lotito si fermò.



In gruppo anche Lucas Leiva: il brasiliano nel pomeriggio di ieri è stato controllato in Paideia per via del ginocchio destro operato ad aprile.



Out il capitano Senad Lulic (ancora non rientrato in Italia), Jordan Lukaku e Denis Vavro. Fisioterapia invece per Thomas Strakosha, alle prese con noie muscolari: l'estremo difensore albanese comunque dovrebbe aggregarsi nei prossimi giorni.