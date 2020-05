"Lo scivolone" di Kostas Manolas

Kostas Manolas in pizzeria senza mascherina

Il difensore greco del Napoli si è concesso una pizza da asporto ma si è recato in pizzeria senza mascherina. Ha dimenticato che in Campania vige il divieto di circolazione in strada senza il dispositivo di protezione.

L’assenza della mascherina è stata documentata dallo stesso pizzaiolo con una foto ricordo nella quale il greco è sprovvisto della protezione obbligatoria. E la situazione non è passata inosservata agli utenti dei social che hanno bacchettato il difensore centrale