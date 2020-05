Rummenigge: "La Bundesliga da stimolo per gli altri paesi"

Il Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge

"Non andiamo in fuga. Siamo stati i primi a riaprire, ma puo' essere anche una motivazione in piu' per gli altri Paesi. Io incrocio le dita perche' ricominciate anche in Italia: l'importante e' ripartire".



E' questo l'auspicio di Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato di quel Bayern Monaco in testa alla Bundesliga, primo campionato a ricominciare dopo l'emergenza sanitaria.



"Il concetto di igiene, o protocollo sanitario, e' la soluzione di tutto, anche in Italia e' importante convincere la politica con questo concetto, perche' la politica ti da' il permesso soltanto quando tu sei in grado di convincerla - spiega - Ha la responsabilita' per tutto il popolo, e da' fiducia soltanto se e' persuasa che tutto possa andare bene. Siamo contenti di aver ricominciato, circa 200 nazioni di tutto il mondo hanno seguito il via che ha avuto due aspetti positivi. Siamo stati capaci di ripartire per primi; ha funzionato il concetto di igiene, il protocollo, perche' questo e' stato il nodo per ottenere il via libera dalla politica. Puo' essere usato come un passo verso la normalita' che la gente vorrebbe".



A detta dell'ad dei bavaresi, tutte le regole del protocollo sono attuabili "ma sono basate sul fatto che i giocatori le prendano in modo serio e che siano molto disciplinati, cosi' c'e' la chance di finire il torneo. Al primo positivo cosa succede? Abbiamo un po' timore, pero' le squadre seguono anche un 'protocollo di contatto'".



Da Rummenigge anche una battuta sul futuro di Perisic, in prestito dall'Inter: i termini per il riscatto sono scaduti, il croato "e' appena tornato a disposizione dopo l'infortunio al piede. Con Marotta pero' ho un rapporto veramente molto cordiale, vediamo quando fara' qualche partita ci parleremo, perche' anche il giocatore vorra' sapere dove giochera'. Non e' ancora deciso. Rangnick? In Germania ha lavorato bene, ha il vantaggio di aver avuto due ruoli, perche' e' stato sia direttore tecnico e sia anche allenatore. Diciamo pero' che la cosa non e' stata venduta in modo simpatico, perche' Boban e' gia' via e Maldini e' contro".