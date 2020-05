Duello Juve-Real per Pogba, Zidane incontra Raiola

Paul Pogba

Zinedine Zidane lo cerca da anni. Ha sempre messo Paul Pogba in cima alla lista dei suoi desideri per il Real Madrid, tra l'altro trovando terreno fertile dalle parti del centrocampista francese che non ha mai nascosto il suo gradimento per i "blancos" e la sua stima per Zizou.



Con il Manchester United il campione del mondo è ai ferri corti da tempo, ma Real a parte non si è mai chiusa la pista Juventus. Anche di un ritorno in bianconero di Pogba si parla da anni e probabilmente anche per allontanare questa tentazione e soprattutto rompere gli indugi e sbloccare le perplessità che Florentino Perez e i dirigenti del Real hanno sempre avuto sul centrocampista del ManUtd, Zidane ha incontrato l'agente Mino Raiola, secondo quanto riportato da Le10sport.com.



Proprio i rapporti tra il presidente del club del Bernabeu e il procuratore sarebbero uno degli ostacoli della trattativa e Zizou starebbe cercando la soluzione giusta, magari inserendo un intermediario. Il sito francese, inoltre, ricorda che su Pogba c'è anche il Psg. (ITALPRESS). ari/red 31-Mag-20 19:23