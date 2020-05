Dramma per l'ex viola Bacis: muore il figlio di 8 anni cadendo dal balcone

E' un vero e proprio dramma quello che ha colpito nelle scorse ore la famiglia dell'ex calciatore di Fiorentina, Genoa ed Avellino, Michele Bacis, che ha visto il decesso del suo secondogenito di otto anni in virtù delle ferite riportate in seguito ad una caduta accidentale da un balcone della sua casa ad Arezzo.



A nulla sono valsi i primi soccorsi nei confronti del piccolo, finito sul selciato esterno della palazzina abitata dal nucleo familiare di Michele Bacis, che ha fatto un vero e proprio volo dal terzo piano di una palazzina in pieno centro storico della città toscana intorno alle 22 di ieri sera, e si è subito capito che la corsa dell'elisoccorso 'Pegaso', che avrebbe dovuto portarlo all'ospedale 'Meyer' di Firenze, sarebbe stata inutile.



Le ferite riportate dal figlio dell'ex difensore classe 1979 sono risultate subito gravissime, ed il suo cuore ha cessato di battere quasi subito dopo l'impatto col terreno.



Oltre ai sanitari della Pubblica assistenza di Arezzo, sono immediatamente accorsi sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia di Stato che hanno pensato ai rilievi e a raccogliere le testimonianze su quanto sarebbe avvenuto.



Per Michele Bacis, 40 anni, un passato in carriera anche da guida tecnica della squadra amaranto, si tratta di un periodo davvero tragico in quanto, originario di Bergamo, aveva visto recentemente la scomparsa di un suo caro zio per le conseguenze del contagio da nuovo Coronavirus.