Never give up! Non arrenderti mai!

Oggi alle 15 si terrà un'asta benefica web di cimeli del mondo dello sport e del ciclismo in particolare, raccolti da Nicola e Antonio Ussia. Nicola Ussia morì nel 2009 per un infarto fulminante e da allora il figlio Antonio si batte per l'adozione di defibrillatori da parte delle strutture sportive, alle quali verrà devoluto il ricavato. Parte andrà anche a ospedali e Caritas. L'asta si terrà sulla pagina Facebook Never Give Up e sul canale YouTube BOF Associazione