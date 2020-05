Setien:"Messi e Barcellona sempre uniti"

Lionel Messi

"Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori, ovvio. Ma in questi tempi senza calcio ogni giorno esce un nome diverso. Si parla anche di Neymar. E sono sicuro che mi chiederà di Fabian Ruiz".



Così Quique Setien, allenatore del Barcellona, in merito all'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, al centro di voci di mercato.

In merito alle voci di uno scambio Pjanic-Arthur ha aggiunto: "Parlo molto spesso con i miei dirigenti e nessuno mi ha mai detto nulla al proposito. Tra l’altro Arthur ha dichiarato già due volte che vuole restare al Barça e lo capisco perfettamente, al suo posto la penserei come lui: non lascerei una squadra come questa, la possibilità di avere al fianco il miglior giocatore del mondo. E un grande allenatore…".



E sul destino di Lionel Messi, che tra due mesi sarà libero di andarsene, Setien ha spiegato: "Non succederà. Messi e il Barcellona saranno sempre uniti. È così e basta. Leo è al Barça da vent’anni e nessuno potrebbe spiegarsi una situazione di rottura".