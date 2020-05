Moses: "All'Inter per Conte, è il migliore al mondo"

Antonio Conte abbraccia Victor Moses ai tempi del Chelsea

E' stato l'allenatore che ha cambiato la sua carriera e quando lo ha chiamato all'Inter non poteva dire di no. Quello che c'è fra Victor Moses e Antonio Conte è un rapporto speciale.



Il 29enne esterno nigeriano è stato a lungo una promessa incompiuta ma nei due anni insieme al tecnico salentino al Chelsea è esploso, vivendo le stagioni migliori della carriera. Ecco perché, ingrigito durante l'esperienza turca al Fenerbahce, a gennaio ha colto l'occasione al volo. "Sono stato molto felice di avere l'opportunità di tornare a lavorare col mister. Mi aveva illustrato il progetto e volevo farne parte. Darò tutto per aiutare la squadra, c'è tanta qualità, voglio dare il mio contributo e divertirmi, è la cosa più importante".



Il campionato italiano potrebbe ripartire fra un mese e Moses non vede l'ora di tornare in campo. "Avrò bisogno di un po' di tempo per ritrovare il mio tocco ma voglio dare una mano alla squadra a vincere quante più partite possibili, faremo tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi e rendere orgogliosi i nostri tifosi. Penso che avremo un grande futuro insieme, ho belle sensazioni".



Parlando dell'intesa con Conte, Moses torna agli anni londinesi. "Ho giocato agli ordini di tanti allenatori e ho adorato ognuno di loro. Ma il più importante è stato Conte. Al Chelsea ha cambiato tutto. E' un uomo incredibile, ha cambiato totalmente il mio modo di giocare, mi ha dato quella determinazione necessaria per credere in me stesso e al contempo godermi il mio calcio".



"Al primo anno abbiamo vinto la Premier, al secondo la FA Cup. Io non avevo mai giocato esterno a tutta fascia ma ho fatto una stagione fantastica e lo rispetterò sempre per questo. Mi ha sostenuto, mi ha dato la fiducia per andare in campo ed esprimermi. E io non vedevo l'ora di giocare per lui, per i tifosi, per il Chelsea, non volevo deluderlo. Se c'è un allenatore che crede in te, giochi meglio. E anche qua all'Inter sta succedendo la stessa cosa".



Moses è stato impiegato sette volte prima della sospensione, tre in campionato, due in Coppa Italia e due in Europa League. "Il calcio italiano non è facile, è molto tattico. E' importante per me mettermi al servizio della squadra e dei miei compagni ma il mister è stato di grandissimo aiuto, mi ha detto cosa fare e ho provato a seguire le sue istruzioni. E' uno dei migliori allenatori al mondo, ha giocato anche lui a calcio e ha molta passione. Sono felicissimo di lavorare di nuovo con lui".