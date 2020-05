Paratici: "Buffon, Chiellini e Dybala rinnovano"

"Higuain era preoccupato in generale per problemi personali, gli siamo molto vicini perché è un ragazzo speciale e molto sensibile. È una cosa che lo ha colpito molto. Siamo legati a lui, sta facendo una stagione straordinaria e speriamo continui con noi". Lo ha detto Fabio Paratici, CFO della Juventus.



"Per Buffon e Chiellini il rinnovo è in dirittura d'arrivo, anche con Dybala stiamo parlando. La sosta ha interrotto le comunicazioni, poi lui sta vivendo questa esperienza negativa e gli facciamo un in bocca al lupo di pronta guarigione. Vogliamo che resti con noi più a lungo possibile", ha aggiunto.



STELLE: "Ronaldo è un giocatore diverso dagli altri, è un brand che porta ad un aumento esponenziale dei ricavi. Per gli altri calciatori con ingaggi alti, invece, sarà molto più difficile".



"Pogba è un grandissimo calciatore, ma sicuramente questo tipo di giocatore farà fatica a trovare squadre che possano pagare il loro salario. Scambiando i calciatori il loro valore di mercato non scende, sui salari si starà molto più attenti".



MERCATO: "Le società sicuramente avranno delle difficoltà economiche e dovremo essere più creativi ed elastici nei trasferimenti. L'NBA è un esempio da cui prendere spunto perché ci sono molti scambi, anche se è lontano dal nostro sistema. Il loro è un campionato chiuso, poi noi non abbiamo il Draft", ha aggiunto il dirigente bianconero.



"La differenza più importante è che la Lega funzione da stanza di compensazione. La Premier ha provato a seguire questo esempio nel promuovere il loro marchio nel mondo", ha detto ancora Paratici parlando del campionato professionistico di basket americano.



Sui parametri zero, Paratici ha detto: "Non sono uno scopo o obiettivo, ma opportunità che si presentano nel mercato. Noi cerchiamo sempre di costruire la miglior squadra possibile".



Sul presunto scambio Pjanic-Arthur con il Barcellona, il dirigente bianconero ha glissato: "Con i grandi club non parliamo solo di calciatori".



Infine sui giovani calciatori italiani emergenti, Paratici ha detto: "In Italia c'è ora una generazione di giovani interessante, che giocano in squadre forti e bisogna seguire con attenzione: Chiesa, Tonali, Castrovilli, la Nazionale sta dando una bella vetrina a questi calciatori".



TAGLIO INGAGGI: "E' stato molto facile trovare un accordo sugli stipendi, perché abbiamo campioni e giocatori straordinari. Hanno capito il momento che stiamo vivendo e si sono resi subito disponibili. Poi abbiamo un presidente (Andrea Agnelli, ndr) che ha un rapporto quotidiano con i calciatori e di cui si fidano, sono bastati pochi giorni per trovare un accordo".



RIPARTENZA: "Non vediamo l'ora di ricominciare, vedere i calciatori e le partite. Come tutti gli appassionati. Bisogna però rispettare le regole, i calciatori che sono quelli che rischiano di più sono i più preoccupati. Dobbiamo capire le istituzioni che si assumono responsabilità importanti, non sono decisioni facili da prendere".