Forti dubbi sul 'trasloco' degli Us Open a Indian Wells

Flushing Meadows

Da diversi giorni sono sempre più insistenti le voci secondo cui gli US Open 2020 potrebbero aver luogo a Indian Wells e non a New York, la città statunitense più martoriata dalla pandemia da coronavirus.



Peraltro, come altri grandi impianti sportivi, il Billie Jean King National Tennis Center di Flushing Meadows attualmente è utilizzato come struttura temporanea per la cura di pazienti affetti da Covid-19 e per la produzione di pasti di emergenza per i senza tetto.



Gli organizzatori si sono dati tempo fino a inizio giugno per decidere su un eventuale rinvio o cancellazione del torneo, in programma dal 31 agosto al 13 settembre, ma ora l'Usta, la federazione americana, starebbe riflettendo seriamente su un possibile cambiamento della sede.



Indian Wells, che ospita annualmente il Masters 1000 maschile e il Premier Mandatory femminile (si sarebbero dovuti giocare lo scorso marzo e sono stati entrambi cancellati per la pandemia), si trova in California, stato meno colpito dal Covid-19 rispetto a New York, ed ha tutte le strutture necessarie per ospitare un torneo del Grande Slam.



Il centrale può ospitare circa 16.000 spettatori: è il secondo stadio da tennis più grande al mondo dopo l'Arthur Ashe Stadium che conta circa 23.000 posti.



Ci sono poi uno stadio da 8.000 posti, altri due da 4.000 e 3.000 posti, cinque campi secondari e 20 per gli allenamenti. Le controindicazioni però ci sono. La prima sarebbe che il principale sponsor del torneo, la banca JP Morgan con sede a Manhattan, non gradirebbe affatto il trasloco sulla Costa Ovest, dalla parte opposta degli States.



C'è poi il clima: tra fine agosto e settembre le temperature nel deserto californiano superano i 40 gradi all'ombra. Oltretutto i campi da gioco sono 9 e non 17 come a Flushing Meadows.