Malagò e Pancalli: "Lauro punto di riferimento"

A commentare la morte di Franco Lauro anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò e Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico.



“Gentile, educato, elegante nel descrivere gli eventi, mai sopra le righe. Questo ricorderò di Franco Lauro, un ottimo giornalista che ha saputo valorizzare al meglio ogni suo intervento prima con il basket, poi con il calcio, senza dimenticare i suoi numerosi interventi nelle diverse edizioni olimpiche a cui ha preso parte distinguendosi per professionalità e rigore“. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò commenta la scomparsa del giornalista Franco Lauro. “Voglio esprimere le mie sincere condoglianze anche a nome dello sport italiano per la sua prematura scomparsa. Ci mancherai Franco“, ha aggiunto il numero uno dello sport italiano in una nota.



E Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico : “Se ne va un punto di riferimento per gli amanti dello sport”.

“La notizia della scomparsa di Franco Lauro mi addolora e mi colpisce nel profondo. Se ne va un grande giornalista, un punto di riferimento per tanti amanti dello sport del nostro paese, un amico appassionato e un sincero sostenitore del mondo paralimpico”.

Il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli commenta cosi’ la scomparsa del giornalista della Rai Franco Lauro. “Franco è stato sempre vicino al nostro movimento, mostrando in ogni occasione grande disponibilità e sensibilità – prosegue Pancalli in una nota – E’ stato uno dei primi cronisti a raccontare le vittorie degli atleti paralimpici e ha sempre partecipato con entusiasmo alle iniziative del movimento paralimpico italiano. In questo momento di dolore vorrei far giungere il mio cordoglio e quello di tutto il movimento paralimpico alla sua famiglia e un ideale abbraccio a tutta la redazione di Rai Sport”.