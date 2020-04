Non solo Juve, anche il Barça su Kanté

N'Golo Kanté cenrtocampista del Chelsea e della Nazionale francese

Juventus, Psg e Real Madrid. Secondo L'Equipe queste le tre big interessate al centrocampista del Chelsea, N'Golo Kante'. Oggi, pero', il Mundo Deportivo inserisce anche il Barcellona nella corsa al campione del mondo che ha una valutazione di 70 milioni di euro.



Il club azulgrana, spiega il sito del quotidiano catalano, potrebbe avere un asso nella manica rispetto alle altre pretendenti dal momento che il Chelsea e' uno dei club interessati a Phillipe Coutinho, giocatore in prestito al Bayern Monaco ma di proprieta' del Barça.



Il brasiliano, che in Italia ha giocato nell'Inter, non verra' riscattato dal club bavarese e spera di tornare in Premier dove ha fatto grandi cose con il Liverpool.



Coutinho piace anche a Leicester, Arsenal, Tottenham e ManUtd, ma il Chelsea potrebbe essere in vantaggio su tutti proprio grazie a Kante', giocatore che il Barça considera ideale per completare e rinforzare un reparto da ringiovanire e che nella prossima stagione potrebbe perdere Rakitic e Vidal.