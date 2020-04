Dressel: "Vivo bene anche senza olimpiadi"

Caeleb Dressel

"Se riesco ancora a nuotare in Florida? C'è una piscina aperta a 45 minuti da dove vivo: ci vado una volta al giorno, da lunedì a giovedì per un numero limitatissimo di ore. Ma sto bene e non ho motivo di lamentarmi".



Così racconta il suo quotidiano in un periodo difficile anche negli Stati Uniti per via del coronavirus il campione del nuoto statunitense, Caeleb Dressel, l'ultima meraviglia della piscina, 13 ori mondiali, dominatore dello sprint e l'unico in circolazione con le carte per entrare nell'orbita Phelps.



L'americano era lanciato verso un'Olimpiade che ora si è spostata di un anno. "Destabilizzato? Quando è arrivata la decisione non mi sono sorpreso. Era l'unica possibile, si parla di questioni di vita o di morte e non si può certo dare priorità a una competizione soprattutto a un evento per cui non ci sono le condizioni", ha detto Dressel.



"Tutti possiamo essere migliori tra un anno. Avevo raggiunto un punto di forma ottimale, pazienza, cureremo altri dettagli. Non sono preoccupato, non è cambiato nulla, solo le date. Basta non sprecare questo tempo, non renderlo inutile".



Il campione aveva stabilito la data del matrimonio nel 2021, e non cambierà i piani. "No, il matrimonio sarà prima delle Olimpiadi, come era previsto. Non voglio basare l'esistenza sulla carriera da nuotatore".



Anche per questo si è dato al podcast. "Il ''Ben and Caeleb Show'' è fatto di chiacchiere, idee condivise, risate. Niente nuoto".



Il campione è anche molto religioso. "La religione mi aiuta molto, mette in evidenza i valori. Le Olimpiadi saltate non sono certo la fine del mondo. Detesto quando mi dicono ''mi dispiace'', come se avessi perso il mio momento. Non nuoto per le medaglie e comunque quelle che i Giochi assegneranno sono ancora tutte lì. Primo giorno post quarantena. Cosa farà? Nuoterò. Mi manca la vecchia routine", ha aggiunto Dressel.