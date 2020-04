Pjanic sogna il Barça, per la Juve non è incedibile

Il mediano della Juventus Miralem Pjanic

"Barça? It's my dream".



Secondo il Mundo Deportivo è questa la risposta che Miralem Pjanic, nell'estate del 2017, quando già vestiva la maglia della Juventus, avrebbe dato a una domanda del vicepresidente azulgrana, Jordi Mestre, durante un incontro casuale nel corso di una vacanza di entrambi in Sardegna.



Secondo il club catalano, i dirigenti di allora decisero che il bosniaco non era il profilo adatto per la squadra e scelsero Paulinho. Eppure Pjanic era già uno degli obiettivi di Luis Enrique, ma la Juve riuscì a strapparlo alla Roma, oltre che a Psg e Chelsea altri club allora interessati.



L'ultimo approccio nell'estate del 2018, ma la società bianconera disse no alle offerte del Barça. Adesso, secondo MD, i tempi sono maturi, anche perchè la Juve punta su Arthur (ma proprio oggi il brasiliano ha ribadito che intende restare blaugrana) e non considera più incedibile il giocatore.