Everton su Immobile: alla Lazio soldi e Kean

Ciro Immobile

Ciro Immobile ha giocato in Germania (Borussia Dortmund) e in Spagna (Siviglia), da anni segna a raffica in Italia e c'è chi vorrebbe portarlo con sé in Premier League.



Secondo gli inglesi di TEAMtalk è l'intenzione di Carlo Ancelotti che avrebbe messo il bomber della Lazio in cima alla lista dei desideri per il suo Everton.



Una trattativa complicata, l'attaccante sta benissimo alla Lazio e il club del presidente Lotito non ha nessuna intenzione di cederlo, ma secondo il sito britannico i Toffees sono determinati e vogliono accontentare Ancelotti.



La valutazione del Nazionale azzurro, 30 anni, è, riporta TeamTalk, di 50 milioni di euro, ma l'Everton è pronto a inserire nella trattativa Moise Kean, attaccante italiano di 20 anni che il club di Liverpool ha acquistato dalla Juventus la scorsa estate, ma che non è riuscito a dimostrare tutto il suo talento in Premier.



Soldi più Kean per Immobile, questa l'offerta dell'Everton per tentare la Lazio e Ciro-gol.