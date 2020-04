Lazzari: "Vivo un sogno, siamo in corsa per qualcosa di incredibile"

L'esterno della Lazio Manuel Lazzari

"Il primo mese di quarantena é stato duro. Sono uno che ama correre, sono abituato ad allenarmi in gruppo. Adesso le mie giornate sono tutte simili, alterno gli allenamenti e i lavori così almeno il quotidiano sembra meno uguale. Dopo gioco alla PlayStation, solitamente contro Cataldi, oppure guardo qualche serie tv".



Manuel Lazzari, ai microfoni di Lazio Style Channel, racconta la sua quarantena.



Un momento non facile per uno come lui abituato a sfrecciare sulla fascia. "La mia caratteristica principale in campo è la velocità, mi ha sempre accompagnato fin da piccolo. Cerco di metterla al servizio della squadra per vincere - spiega l'esterno biancoceleste -. Nel nostro gioco il ribaltamento di fronte é fondamentale, difendiamo in 11 e poi ripartiamo appena riconquistiamo la palla per attaccare la porta avversaria".



Si è subito ambientato nel nuovo ambiente, diventando uno dei punti di forza del team di Simone Inzaghi. "Venivo da una squadra come la Spal dove ci si difendeva e attaccava in modo diverso dalla Lazio. I primi mesi sono stati difficili ma subito dopo tutto è stato più semplice. Sono cresciuto e ora sento di dare il mio contributo alla squadra. C'è molto possesso palla in zona offensiva, visto che abbiamo tanti giocatori tecnici - spiega Lazzari - Quindi il ruolo dell'esterno richiede più passaggi e meno dribbling. Sono partito dal basso e sono arrivato alla Lazio, vivo un sogno".



Era fondamentale nella Spal, è diventato subito importante per la Lazio. "A Ferrara la maggior parte delle azioni passavano da me, ora a centrocampo abbiamo i migliori interpreti in Italia e uno dei più forti in Europa - dice l'esterno riferendosi alle varie stelle del reparto di centrocampo come Milenkovic Savic, Lucas Leiva e cosí via -. L'azione parte quindi da loro. Mi trovo bene con tutti i compagni, una squadra come la Lazio che gioca tante competizioni deve avere due o tre giocatori importanti per ruolo. Con me ci sono grandi esterni come Lulic, Marusic, Jony e Lukaku, è un piacere allenarsi con loro. Non c'è nessuna competizione, fuori dal campo abbiamo tutti un grande rapporto ed é questa la nostra forza".



Il gruppo punto di forza, Lazzari batte ancora su questo tasto: "Siamo una famiglia, mi manca il rapporto quotidiano con staff e giocatori". Il bilancio del suo primo anno in biancoceleste è più che positivo. "Finora penso di essere andato oltre le mie aspettative, sto giocando molto, abbiamo conquistato una Supercoppa italiana contro la Juventus e addirittura siamo in lotta per lo scudetto. Speriamo di poter riprendere la nostra corsa, stavamo facendo un qualcosa di incredibile e non vediamo l'ora di tornare, siamo sempre concentrati sui nostri obiettivi".



Lazzari però non dimentica il momento che il mondo e l'Italia in particolare sta vivendo. "Io sono veneto, una delle regioni più colpite dal virus. Sento ogni giorno la mia famiglia, non li vedo da mesi e mi mancano però l'importante é che loro stiano bene e a casa. Dobbiamo tutti tenere duro per uscirne tutti insieme il prima possibile. Questo stop forzato ci ha permesso di riflettere di più sulle nostre vite, spero che dopo tutto sia migliore. Il calcio - conclude - recita un ruolo sociale molto importante, ai tifosi della Lazio mando un grande abbraccio con la promessa che torneremo a gioire tutti insieme allo stadio".