Coronavirus, stop al campionato olandese fino a settembre

Ajax vs Psv

Stop al calcio professionistico in Olanda fino al primo settembre e l'intenzione è di sospendere la stagione escludendo l'ipotesi di gare a porte chiuse. E' quanto fa sapere la federazione calcio olandese (Kvnb) dopo che il governo olandese ha chiarito la situazione attuale nata a seguito della crisi dovuta alla diffusione del coronavirus vietando eventi fino a quella data. Sulla base della decisione del governo, il KNVB si consulterà con la UEFA. Dopo di che verrà presa una decisione.



Venerdì prossimo, i club e le altre parti coinvolte si incontreranno per discutere le conseguenze di una simile presa d'atto. "Il fatto che la Knvb non abbia ancora annullato definitivamente le competizioni interrotte, è principalmente dovuto al fatto che l'industria del calcio professionistica ha avuto difficoltà finanziarie a causa della crisi. Vengono fatti tentativi per evitare che le squadre scompaiano. Come in altre parti della nostra economia, si stanno compiendo sforzi per proteggere il più possibile un'industria dalle conseguenze finanziarie dell'attuale crisi", si legge nella nota della federcalcio olandese.