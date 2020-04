Trapattoni: "Restiamo in difesa, poi usciremo dall'area"

L'ex ct azzurro Giovanni Trapattoni

Giovanni Trapattoni sa come si fa, con il suo calcio ha vinto in Italia e nel mondo e adesso che vive questo periodo di emergenza e isolamento nella sua Cusano Milanino, Giovanni Trapattoni propone la sua strategia: "Dico che è il momento di stare tutti in difesa. Ci sarà tempo per uscire di nuovo dall'area di rigore".



Lo aveva già detto in un video postato sui social, mondo che il Trap ha abbracciato con entusiasmo anche se trascorre la maggior parte del tempo "ascoltando tantissima musica classica e facendo le parole crociate, l'altra mia grande passione".



Ma anche godendosi, tramite le videochiamate "il piccolo Davide, nato a luglio dell'anno scorso, quando sono diventato bisnonno: è il primato di cui più vado orgoglioso, auguro di cuore a tutti di arrivare a provare una gioia simile".



La sua Lombardia è la regione più colpita dal Covid-19. "Non bisogna ragionare da lombardi o da europei, ma da esseri umani. E come essere umano devo dire che è molto dura. Non ho paura per me, ma per i miei ragazzi, i figli e i nipoti. E più in generale per tutti i giovani. Dal punto di vista personale sono sereno, anche se preoccupato. Sarà una grande prova per tutti".



"Dobbiamo pensare a chi sta facendo andare avanti l'Italia, e trovare forza da queste persone - continua l'ex ct -. Penso ai tanti professionisti che rischiano la vita per noi: la cassiera del supermarket, gli operatori ecologici, le forze dell'ordine, la Protezione Civile, l'Esercito, la Croce Rossa, e naturalmente i medici e gli infermieri. Sono loro, adesso, la nostra grande squadra. Ma non dimentichiamo che di quella squadra facciamo parte tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte".



Al Trap "il calcio manca, farne a meno mi rattrista, perché lo sport è vita e gioia. Neppure le guerre mondiali lo avevano fermato del tutto, e questo ci fa riflettere sulla gravità del problema. Ma sono sicuro che lo sport sarà alla base della ripresa: ci darà forza e passione. Il calcio è lo strumento più semplice e potente per unire i giovani di tutto il mondo, va oltre ogni confine e ogni ideologia, va anche più in là della politica. Ci servirà per ricominciare, speriamo migliori".



Il Trap rivela che nelle sue notti sogna "ancora di giocare a calcio e di allenare" e conclude: "Sono credente, ho avuto una vita felice, ringrazio Dio per questo e davvero non chiedo altro. Nessun rimpianto, se non per gli amici che se ne sono andati. Dopo gli 80 è come andare ai supplementari: questa è diventata la mia partita, e la gioco meglio che posso. Arrendersi, mai".