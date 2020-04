Spinelli: "La Serie B deve essere congelata e chiusa"

Il presidente del Livorno Aldo Spinelli

"E' una sofferenza, per chi è abituato a vivere di calcio, come me. Manca a tutti, ma se non c'è la salute garantita non si può giocare. Abbiamo paura a uscire di casa, non si può pensare al calcio".



Lo ha detto il presidente del Livorno Aldo Spinelli parlando dello stop del calcio a causa della pandemia di Covid-19. ammette di sentire la mancanza del calcio.



"Ho letto il protocollo della A, mi auguro che si possa ricominciare perché è il traino, ma se c'è questa situazione in Lombardia, Veneto o Piemonte, come si fa a giocare in quelle regioni? - si chiede l'80enne numero uno del club toscano - Potrebbero farlo da Roma in giù. E poi penso alla Samp che ha avuto 7 giocatori positivi, ce la faranno a tornare in forma? Ci vogliono mesi. E se poi hanno una ricaduta?".



Per la 'sua' Serie B ha pochi dubbi: "Deve essere congelata e chiusa, con 2 promozioni per una A a 22, e con 3 squadre che salgono alla C e facciamo una B a 21, senza retrocessioni. Lo dice perché il mio Livorno è ultimo in classifica? Non avrei speso un sacco di soldi a gennaio, sono convinto di poterci salvare. E poi sto vendendo, c'è un problema di fideiussioni ma va bene lo stesso: fino a giugno pago io".