La Serie A in ritiro pre ripartenza?

ATALANTA - Zingonia conta su sette campi da gioco (più uno in sintetico) e una foresteria in grado di ospitare tutti i giocatori e gli allenatori. Lo staff andrebbe in un vicino albergo. Ha una sala medica all’interno del centro sportivo. Per quanto riguarda il virus, ha il secondo portiere, Sportiello, titolare nell’ultima gara a Valencia, che è risultato positivo al terzo tampone, dopo che il secondo test era risultato negativo, quindi ancora in isolamento.

BOLOGNA - A Casteldebole non ci sono stanze singole per tutti. L’idea, ancora non confermata, è di sfruttare un grande albergo a Zola Predosa dove è stata lo scorso anno in ritiro anche la Nazionale Under 21 durante gli Europei di categoria. Nel centro sportivo si trovano ambulatorio, infermeria e sala massaggi. Più una struttura medica privata proprio a due passi dalla sede.

BRESCIA - Il presidente Corioni (che ha contratto il virus) si riserva ancora la facoltà di decidere se vi siano le condizioni sanitarie per la ripartenza. Per test, analisi e tamponi si aspettano quindi le indicazioni governative. Nel centro sportivo di Torbole (non ancora ultimato) non c’è foresteria e quindi ci si dovrà appoggiare a un hotel.

CAGLIARI - Assemini, pur essendo un grande centro sportivo, non ha stanze singole per tutti. Anche in questo caso occorrerà rivolgersi a un albergo. L’impianto ha quattro campi (2 in erba e 2 in sintetico) e una sala medico-fisioterapica interna. Gli esami strumentali vengono invece fatti in strutture convenzionate.

FIORENTINA - È stata una delle squadre più colpite dal coronavirus, anche se ora sia i giocatori (Patrick Cutrone, German Pezzella e Dusan Vlahovic) che lo staff (compreso il medico che è stato anche ricoverato) stanno bene. Nel centro sportivo non ci sono stanze sufficienti per tutti e quindi sarà necessario ricorrere a un albergo. C’è un solo campo da gioco (grande, quindi divisibile in due) e la sala medica è all’interno della struttura.

GENOA - Nell’impianto di Pegli (che ospita la storica Villa Rostan) c’è una club house per pranzi, cene e ristoro. Ma per far dormire giocatori e staff ci si dovrà appoggiare a un albergo esterno. L’impianto da poco ristrutturato ha due enormi camp da gioco che vengono divisi a seconda delle esigenze. Sala medica interna alla struttura.

HELLAS VERONA - Si prevede che il ritiro coinvolga una quarantina di persone tra giocatori e staff. Per il ritiro si utilizzerà un albergo adiacente al centro sportivo “Paradiso” di Peschiera del Garda, che già ospita gli scaligeri nei ritiri pre partita. L’Hellas ha avuto un giocatore contagiato, Mattia Zaccagni, ora guarito.

INTER - Il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile può contare su quattro campi da calcio e una sala medica. Ci sono trenta stanze per dormire, ma il numero delle persone coinvolte dovrebbe essere circa il doppio. Verrà individuato quindi un albergo dove appoggiare lo staff (se ne trova uno a poche centinaia di metri).

JUVENTUS - I campioni d’Italia hanno avuto tre giocatori contagiati dal coronavirus: Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala, tutti guariti. Alla Continassa ci sono quattro campi di calcio, oltre che una sala medica e un hotel. A seconda del numero di quanti saranno in ritiro ci si appoggerà anche a una struttura esterna. La Juve può contare su un centro medico all’avanguardia, il JMedical, ma come tutte le squadre, tamponi e test sono stati fatti in coordinamento con un ospedale esterno.

LAZIO - La Lazio ha un indubbio vantaggio: una delle società del presidente Lotito si occupa direttamente della sanificazione del centro sportivo (opera, per dire, anche allo Spallanzani di Roma). A Formello ci sono ben 3 studi medici e 3 sale diagnostiche nuove. I campi da gioco sono otto e ci sono stanze singole per dormire per tutte le persone in ritiro.

LECCE - La squadra salentina dispone di un centro sportivo con un campo da calcio. Nell’impianto c’è una sala medica. Per il ritiro è previsto l’utilizzo di un albergo esterno.

MILAN - Il Milan ha avuto due tesserati colpiti dal virus, il giovane attaccante Daniel Maldini e suo padre, il direttore tecnico Paolo Maldini. Milanello può contare su sei campi, più uno piccolo coperto. Ha una sala medica e 46 stanze, dove vengono fatti i ritiri estivi. A seconda di quante persone verranno coinvolte si capirà se sarà necessario cercare anche una struttura esterna.

NAPOLI - Il gruppo che dovrebbe andare in ritiro si aggira sulle 60 persone, tra giocatori e staff. A Castel Volturno ci sono due campi da gioco e una sala medica, anche se per le visite specialistiche ci si appoggia a una struttura esterna. Ha una struttura alberghiera che fa parte dell’impianto, dove la squadra già abitualmente va in ritiro prima delle partite.

PARMA - Sono circa una cinquantina le persone che dovrebbe andare in ritiro a Collecchio. Le stanze nel centro sportivo sono una trentina quindi per il ritiro si andrà in un albergo esterno. I campi da gioco sono cinque in erba naturale, più due sintetici (uno da 11 uno da calciotto). Nella struttura c’è un ristorante e una sala medica.

ROMA - A Trigoria, come a Formello, le strutture ricettive sono così ampie da aver ospitato negli ultimi anni i ritiri della Nazionale Under 21. Quindi non esistono problemi per le stanze singole per giocatori e staff. Ci sono ben sei campi da gioco e alcune sale mediche.

SAMPDORIA - La formazione blucerchiata è stata tra le più colpite dal virus. Manolo Gabbiadini, Albin Ekdal, Antonio La Gumina, Morten Thorsby, Fabio De Paoli, Bartosz Berezynski e il medico sociale Amedeo Baldari sono fortunatamente risultati tutti risultati negativi all’ultimo test. A Bogliasco ci sono tre campi (due in erba e uno in sintetico) ed è presente una sala medica. Manca invece un ristorante e anche una foresteria, quindi sarà necessario rivolgersi all’esterno.

SASSUOLO - Si attendono le indicazioni governative per capire quante persone andranno in ritiro a Ca’ Marta. L’impianto sportivo conta su sei campi (4 grandi) e sei sale mediche. Non ci sono stanze per dormire: i neroverdi abitualmente alloggiano in un albergo a 3 chilometri dalla struttura.

SPAL - Il Centro sportivo G.B. Fabbri ha una foresteria per il settore giovanile quindi non sufficiente per prima squadra e staff. Il ritiro verrà fatto in un albergo di Ferrara. Nel centro ci sono quattro campi da gioco e una sala medica.

TORINO - Lo storico Filadelfia non ha una foresteria interna, quindi occorrerà trovare un albergo nelle vicinanze. L’impianto, da poco rinnovato, ha due campi d’allenamento, un gabinetto medico e stanze per la fisioterapia.

UDINESE - Non è stato ancora stabilito quante persone andranno in ritiro. Ma comunque sarà necessario un hotel sia per dormire che per i pasti per squadra e staff. Il centro sportivo conta su diverse sale mediche e ben sei campi: 4 in erba naturale, due in sintetico (uno dei quali coperto).