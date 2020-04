Entra Daniele Orsato ed esce Gianluca Rocchi. In attesa che riprendano gli impegni sul campo, il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi "sentiti gli arbitri effettivi appartenenti al ruolo C.A.N. A, ha nominato Daniele Orsato, della sezione di Schio, rappresentante degli arbitri in attività". Il fischietto veneto, 44 anni, succede al fiorentino Gianluca Rocchi, 47 anni ad agosto, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi anni.