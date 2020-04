In Cina tornano gli stage della nazionale

Il ct cinese Li Tie durante un raduno della nazionale

Mentre in altre parti del mondo il calcio si ferma o discute se sia il caso di tornare ad allenarsi in piccoli gruppi, in Cina tornano i raduni della nazionale, alla ricerca di un posto nei prossimi Mondiali di Qatar 2022.Così l'attuale ct Li Tie, subentrato a Marcello Lippi, ha convocato 24 giocatori per uno stage che si svolgerà a Shangai dal 10 al 27 maggio.



Nell'elenco ci sono due brasiliani naturalizzati, l'ex Botafogo Elkeson e l'ex 'Boi Bandido' del San Paolo Aloisio, attaccante di 32 anni. Entrambi, per avere la cittadinanza cinese hanno dovuto rinunciare a quella brasiliana e cambiare i loro nomi, che ora sono Ai Kesen e Luo Guofu. Per quest'ultimo, ovvero Aloisio, è la prima convocazione.



Ora i dirigenti della federcalcio di Pechino 'tengono d'occhio' per la nazionale un altro brasiliano, l'ex del Cruzeiro Ricardo Goulart che ora si chiama Gao Late ma, pur avendo la cittadinanza cinese, è ancora in attesa del via libera da parte della Fifa.