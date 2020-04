Cozzoli: "Un piano straordinario per il rilancio dello sport"

Vito Cozzoli presidente di Sport e Salute

"Con il ministro Spadafora stiamo lavorando a un piano straordinario per la ripartenza del mondo dello sport". Lo ha detto all'Italpress è il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli.

"Bisogna utilizzare questo momento per pianificare il futuro e per lanciare nuove iniziative con strategie inedite per scendere in campo con una nuova forza", ha spiegato Cozzoli entrando poi nei dettagli del piano straordinario allo studio del Governo.



"Stiamo prevedendo nuove attività che possano essere supportate da Sport e Salute e dunque dallo Stato - ha dichiarato Cozzoli - Vogliamo portare un beneficio alle persone perché questa sarà un'estate particolare, di lavoro e non di vacanza, e dunque dobbiamo pianificare attività per i bambini, per gli over 65 e anche per sostenere le aree di disagio sociale. Ma il piano straordinario dovrà agevolare e sostenere anche le Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le Societá sportive dilettantistiche (Ssd): prevedendo nuove attività, si mettono in condizione queste realtà di lavorare e dunque ripartire".



Cozzoli si é anche soffermato sulla decisione della Federtennis di mettere in cassa integrazione i propri dipendenti: "C'è un accordo sindacale che va rispettato e che prevede una serie di strumenti, dallo smart working a tutta una serie di istituti sociali: dovrebbe essere la bussola per governare questo tipo di situazioni - ha osservato il presidente di Sport e Salute - Di solito, quando si procede a una cassa integrazione, si ascoltano anche le parte sindacali e si concorda con loro il da farsi".