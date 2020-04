Il presidente Concacaf: "Stop alle nazionali fino al 2021"

Il presidente della Concacaf Victor Montagliani

Il presidente della Concacaf, Victor Montagliani, membro della Fifa, afferma che la maggior parte delle partite internazionali potrebbe non essere disputate fino al 2021 a causa delle restrizioni dovute alle pandemia del coronavirus e della necessità di dare la possibilità alle competizioni di club di riprendere e concludere i rispettivi tornei nazionali.



Il dirigente canadese è stato a capo di un gruppo di lavoro della FIFA, formulando piani per affrontare le implicazioni dello sport più diffuso al mondo che è stato in gran parte chiuso dal mese scorso. La FIFA ha già annullato le partite tra i paesi che avrebbero dovuto essere giocati a marzo e giugno e Montagliani ritiene che le tre finestre autunnali potrebbero essere annullate.



"Personalmente penso che potrebbe essere un po' una sfida, non tanto a causa dei problemi di salute in tutto il mondo e dei vari gradi di preparazione, ma anche per i ritorni delle nazionali dai viaggi all'estero", ha detto Montagliani. "Penso che il calcio da giocare nei rispettivi Paesi sia una priorità".