Volley: Trento supera Sora

Kovacevic in azione durante la sfida casalinga con Sora

L'Itas Trentino riprende la sua corsa in SuperLega grazie al netto successo conquistato questa sera fra le mura amiche contro Sora nell'anticipo della 12ª giornata di ritorno.



In una BLM Group Arena a capienza limitata per ottemperare alle ordinanze locali sull'emergenza Coronavirus, la squadra allenata da Lorenzetti ha ritrovato la vittoria in campionato che le mancava dal 9 febbraio (3-2 a Padova), dimostrando di aver sfruttato pienamente lo stop forzato di otto giorni senza impegnidi ufficiali per migliorare il proprio gioco.



La Globo Banca Popolare del Frusinate non è riuscita infatti mai a tenere il ritmo dei padroni di casa, efficaci a rete in particolar modo con Kovacevic (mvp e best scorer della sfida con 16 punti, il 58% in attacco e due muri). Fra i gialloblu' bene anche Sosa Sierra (9 punti nella seconda metà del match dopo essere subentrato a Russell ed autore di 9 punti con l'80% a rete) ed il solito Lisinac, a segno con due ace, due block ed il 60% in primo tempo. In doppia cifra anche Russell, a segno dieci volte col 50% a rete.