La domenica surreale del volley maschile

Civitanova-Trento

In piena emergenza coronavirus il volley femminile si ferma mentre la Superlega va avanti "per meta'" perdendo Milano-Padova e Piacenza-Sora.



La giornata domenicale si apre con il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare della decima giornata di ritorno del campionato femminile, poi nel pomeriggio lo scossone anche nella Superlega: saltano Milano-Padova e Piacenza-Sora.



All'Allianz Cloud di Milano "per la tutela della sicurezza e della salute il match in oggetto risulta non disputato alla luce del rilevamento della temperatura corporea dei presenti", si legge in una nota delle due societa' coinvolte.



"L'elemento che ci ha sorpreso e' quello di essere stati avvisati a pochi minuti dall'inizio della gara - ha dichiarato il ds di Padova Santuz - In mattinata avevamo effettuato la nostra seduta di allenamento ma nessuno ci aveva segnalato alcun problema".



Mentre per il match di Piacenza e' la formazione ospite a disertare la sfida non presentandosi al palazzetto per motivi di sicurezza. Ed e' cosi' che il campionato va avanti solamente con Civitanova-Trentino e Modena-Monza, entrambe a porte chiuse in ottemperanza al DPCM.



Vittoria in rimonta, al quinto set, per la Lube Civitanova che tra le mura amiche batte l'Itas Trentino con i parziali di 22-25, 21-25, 25-18, 25-22, 15-13. Un successo che riporta Juantorena e compagni al primo posto in classifica: mattatore dell'incontro Leal con 25 punti mentre per Trentino Kovacevic si ferma a quota 24.



Modena come da pronostico ha la meglio su Monza in quattro set con i parziali di 25-16, 25-18, 23-25, 25-21.



E' Bartosz Bednorz a dominare la scena con 20 punti personali seguiti da Ivan Zaytsev (tre ace per lo Zar).



Tra gli ospiti ottima prestazione per Yacine Louati che guida i suoi con 21 punti e quattro ace.



Nell'anticipo del sabato da annotare la vittoria in cinque set da parte della Calzedonia Verona ai danni della Top Volley Cisterna Latina con i parziali di 25-22, 23-25, 25-27, 25-20, 15-12.



Tra gli ospiti il man of the match e' Boyer con 25 punti, dietro di lui Kaziyski a quota 23. Per Latina il migliore e' Patry con 24 punti seguito da Van Gardener a quota 22.