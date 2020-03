Malagò: "Surreale lo svolgimento del torneo pugilato a Londra"

Il presidente del Coni Giovanni Malagò

"La nostra azzurra Giordana Sorrentino si è qualificata nei quarti dei 51 chilogrammi a Londra ed è lì a giocarsi la qualificazione al torneo di Tokyo. Ma vi sembra normale? La boxe, che è uno sport estremamente di contatto. E' vero che gli atleti sono lì da tanto tempo. Ma trovo surreale che ci siano Paesi interpretino il nostro mondo in maniera così differente. Non lo trovo giusto e non va bene".



Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai microfoni de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento.