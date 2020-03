Il Giappone non esclude lo slittamento dei Giochi

Da lunedì possibile ripresa dello sport

"Il contratto prevede che i Giochi si svolgano entro il 2020 e quindi una delle interpretazioni é che potrebbe essere consentito uno slittamento della data di inizio".



Cosí la ministra per le Olimpiadi, Seiko Hashimoto, in risposta a un'interrogazione parlamentare.



I Giochi sono in programma dal 24 luglio al 9 agosto, ma l'espandersi del Coronavirus preoccupa il Giappone e tutto il mondo, anche se le autorità nipponiche fanno sapere che faranno di tutto per rispettare i programmi.



"Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che i Giochi procedano come previsto", ha ribadito Hashimoto nel suo intervento in risposta alle preoccupazioni inerenti la salute, ma anche per le potenziali perdite economiche.