Oggi Ayrton Senna avrebbe compiuto 60 anni

Ayrton Senna

Ayrton oggi avrebbe 60 anni. In Brasile il ricordo di una persona che non c’è più si celebra nell’anniversario della sua nascita, non nella ricorrenza della sua scomparsa. Per evocare un giorno felice, il regalo che si è avuto con il suo arrivo in mezzo a noi. Per questo nel cimitero di Morumbi, a San Paolo, la sua città, e in tutto il mondo, Senna sarà ricordato in tanti modi semplici e intimi: con un fiore, con un sorriso malinconico, chiudendo gli occhi, con una preghiera, con un pensiero delicato.



Perché la figura, la personalità di Ayrton Senna è sempre viva e forte nella mente di chi lo ha conosciuto e di chi ha seguito le sue imprese e le sue azioni solo attraverso i media. Per la sua storia sportiva e umana, per il suo esempio, per il valore profondo del suo lascito che va oltre i 3 titoli mondiali conquistati in Formula1. Campione ed uomo che ha segnato un’era, il pilota brasiliano ha ispirato tanti sportivi e regala ancora oggi tante speranze a milioni di bambini diseredati del suo Paese con la fondazione che lui ha voluto e che porta il suo nome.



In pista, nella violenza della corsa, Senna era spietato, feroce nel rincorrere la vittoria: il suo unico obiettivo. Si era costruito per questo compito, con un’applicazione totale, con un’etica rigorosa. Come mai nessuno prima di lui. Per la preparazione fisica, per la sensibilità di guida soprattutto sul bagnato, per la conoscenza meccanica, per la cura dell’immagine, del marketing, del rapporto con i media. Il tutto ammantato da un velo di misticismo, per la sua forte vena religiosa, e pervaso da una malinconia di fondo, sempre rintracciabile nei suoi occhi profondi. Quasi che la sua missione fosse anche la sua condanna.



In Brasile era amato come un Pelè bianco, perché i suoi successi, le sue imprese avevano il valore del riscatto sulle difficoltà della vita, a volte sulle ingiustizie. Dimostravano che con il sacrificio si migliora sempre, che l’impegno costante è il modo giusto per ripagare il talento avuto in dono. Per lui non c’erano ostacoli, non c’erano curve dove non si potesse sorpassare. Ed era al comando della corsa anche in quella curva del circuito di Imola, dove 26 anni fa si compì il suo tragico destino.



Chissà oggi dove sarebbe, con i capelli brizzolati e la sua determinazione, quale missione avrebbe scelto dopo i trionfi da pilota. Che sarebbero stati sicuramente ancor più copiosi senza quel terribile incidente. Magari avrebbe dato vita ad una scuderia, con l’appoggio dei giapponesi della Honda che stravedevano per lui. Si sarebbe però trovato a disagio in una Formula 1 sempre meno “umana” e sempre più condizionata da beghe affaristiche.



Forse avrebbe scelto la strada della politica, per come era amato e considerato nel suo Paese. Ma anche per questa sua grande voglia di aiutare la sua gente, soprattutto i “meninos de rua”, perché come amava ripetere “tutti hanno diritto ad avere una opportunità”. Ecco: di sicuro si sarebbe battuto contro le sopraffazioni, i soprusi e le violenze; avrebbe espresso il suo vigore, la sua energia, il suo carisma per la salvaguardia dell’ambiente, per la difesa dell’infanzia e dei diritti umani. Come un vero eroe di un mondo migliore.



Gianfranco Mazzoni