Brignone: "Lotterò con le unghie e coi denti per la Coppa"

federica brignone intervista

"Ci sono ancora tre gare prima della fine della Coppa del Mondo, lotterò con le unghie e con i denti. Non so come andrà, ma spero solo di rappresentare il mio Paese al massimo: farò quello che posso in questo momento così difficile".



Queste le parole di Federica Brignone, al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino quando mancano soltanto tre gare al termine della stagione visto l'annullamento delle finali di Cortina per l'emergenza coronavirus.



"Dispiace non poter correre a Cortina - ha ammesso l'azzurra, in collegamento dalla Svezia con la trasmissione "Che tempo che fa" - ma sappiamo qual è il livello di allerta. Finora è stata la mia miglior stagione, sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto perché i risultati sono di tutta la squadra".



La valdostana ha già festeggiato la conquista della coppa di combinata: "L'ho scoperto mentre facevo colazione, è venuto un allenatore straniero a stringermi la mano, erano le 6 del mattino - ha raccontato l'azzurra - Mi ha spiegato che la gara era stata annullata e che avevo vinto la coppa".