Rinviato anche il Rally d'Italia

Il Rally d’Italia, quinta prova del mondiale 2020, è stato rinviato. La competizione era in calendario dal 4 al 7 di giugno. Allo stesso temnpo la Federazione Internazionale dell’Automobile ha comunicato il rinvio anche del Rally del Portogallo, in programma dal 21 a al 24 di maggio. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, ha dichiarato: “L'Automobile Club d'Italia, in quanto federazione delle corse automobilistiche italiane e come organizzatore del Rally Italia Sardegna, si è reso disponibile, con la FIA e con il Promotore WRC, per studiare una possibile nuova data per un evento di grande prestigio e di grande importanza storica. ”l



Difficile ipotizzare quando la corsa iridata in Sardegna potrà essere recuperata. L’Aci sta cercando una data possibile in autunno. Tutto dipenderà anche dall’ evolversi della pandemia di corona virus e dagli slot disponibili tra le gare europee.



Nel Mondiale Rally 2020 finora si sono disputate tre prove: Montecarlo, Svezia e Messico. Al comando della classifica c’è l’equipaggio francese Ogier-Ingrassia su Toyota Yaris con 62 punti, davanti ad un altro equipaggio Toyota formato dai britannici Evans e Martin con 54 e alla coppia belga Neuville-Gilsoul su Hyundai i20 a 42.