Petrucci:'Voglio Giochi,ma dobbiamo ascoltare federazioni'

"Se l'Olimpiade è universale, ci deve essere tutto il mondo. Dopo 14 anni da presidente del Coni e tanti anni da dirigente, passo quasi come quello che non vuole le Olimpiadi. Ma io le voglio le Olimpiadi. Ma cosa è un'Olimpiade senza le squadre migliori o senza alcuni atleti di vertice? Capisco tutto il discorso economico, ma l'errore è non ascoltare le federazioni nazionali".

Lo ha dichiarato il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, a proposito del dibattito sul rinvio delle Olimpiadi di Tokyo alla luce dell'emergenza coronavirus.

"Qui parliamo di vite umane. Sono in imbarazzo per la pallacanestro, su come e quando far riprendere il campionato. Parlo con tutte le squadre, con le rappresentative, ho parlato con Garbajosa (ex giocatore di Treviso, attuale presidente della federazione spagnola, ndr), con i giocatori italiani dell' Nba, ci sono difficoltà oggettive. Si tratta di una pandemia che difficilmente in 3-4 mesi potrà essere debellata. Capisco anche gli atleti, i loro sogni, ma c'è la vita umana che viene prima".