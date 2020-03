Tokyo 2020: il rinvio unica soluzione

Tokyo 2020 verso rinvio

Il Giappone vuole accelerare i tempi per una decisione definitiva da parte del Cio .



Oggi, alle 12 ora italiana, le 20 in Giappone, ci sarà una importante teleconferenza voluta dal primo ministro giapponese Shinzo Abe con il presidente del Cio Thomas Bach. Parteciperanno anche Yuriko Koike, governatore di Tokyo, e il presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020 Yoshiro Mori.



Il primo ministro chiederà al Cio di decidere il prima possibile il rinvio dell’olimpiade e della Paralimpiade e di fissare un nuovo programma, nuove date.



Il Giappone vuole ospitare i Giochi. Yuriko Koike ha anticipato che esprimerà a Bach il desiderio di ospitarli in piena sicurezza per atleti, pubblico e visitatori. Non è più solo una questione di sport: il mondo sta affrontando una drammatica emergenza sanitaria e oramai pensare di avere Olimpiade e Paralimpiade nelle date previste è impossibile.