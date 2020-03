Colpo Genoa a San Siro, Milan battuto 2-1

Milan - Genoa 0-2

ll Genoa sorprende il Milan in uno Stadio San Siro deserto, cornice singolare del recupero della ventiseiesima giornata della Serie A 2019/2020.



Il campionato per il momento prosegue, al contrario degli uomini di Stefano Pioli, che si fermano allontanandosi dalla zona Europa League. Difesa ferma, attacco impreciso: i rossoneri cadono senza pubblico, ma non puo' essere una scusante. L'emergenza Coronavirus non distrae invece Davide Nicola che prepara perfettamente la trasferta di Milano tra voci, restrizioni e scioperi: Pandev e Cassata mettono in discesa la sfida, Ibrahimovic accorcia, finisce 1-2.



Nessuna stretta di mano dopo il consueto inno della Serie A, che si interrompe a meta' per poi riprendere dall'inizio qualche secondo dopo. Il silenzio tombale della Scala del Calcio accompagna il fischio d'inizio dell'arbitro Doveri. Ritmi subito piuttosto alti nonostante l'assenza del pubblico: le indicazioni dei due allenatori si sentono in maniera forte e chiara, ogni urlo e' percettibile.



A passare in vantaggio al minuto 7 ci pensano gli ospiti, anche grazie ad un'amnesia difensiva di rilievo della retroguardia rossonera. Theo Hernandez si fa scippare il pallone da Sanabria che si invola sulla corsia di destra, mettendo un assist al bacio per Pandev: l'ex Inter torna a segnare a San Siro con un agevole tap-in a Begovic (titolare al posto di Gianluigi Donnarumma, out per il problema alla caviglia) battuto.



Fanno scalpore gli abbracci tra i giocatori del Genoa nonostante le misure restrittive prese in merito al rischio di contagio da coronavirus. Dall'altro lato il Milan si fa vedere con un Ibrahimovic in veste di regista: lo svedese, premiato da Calhanoglu, si fa ipnotizzare da Perin con un colpo di testa ravvicinato al 17'. Il portiere del Grifone si ripete 3 minuti dopo proprio sul tiro dello stesso Calhanoglu, uno dei meno negativi tra le fila rossonere. La squadra di Nicola e' cinica e spietata in avanti.



Il raddoppio arriva al 41': tacco splendido di Schone ad imbucare l'inserimento di Cassata per lo 0-2. Proteste vibranti dei padroni di casa per una posizione dubbia di Pandev, considerato in fuorigioco non attivo prima del colpo di testa di Gabbia ad inizio azione. Milan in svantaggio di due gol a fine primo tempo, evento che non accadeva da settembre 2017 contro la Lazio.



Nella ripresa forze fresche per Pioli, dentro Bonaventura e Rafael Leao. Perde Behrami per un problema fisico Nicola, cui urla condiscono gli oltre 90 minuti di partita. Sempre Ibrahimovic il piu' pericoloso nel Milan, prima con una rovesciata sul fondo al 67', poi con la zampata vincente al 77': l'ex Galaxy infila prepotentemente nel sacco a seguito di un rimpallo, sugli sviluppi di un corner. Il Milan accorcia ma non va oltre, sprecando nitide chance nell'ultimo quarto d'ora. Respira il Genoa con tre punti vitali per il discorso salvezza.