L'Atalanta ne fa 7 al Lecce

Lecce - Atalanta 2-7

Calcio champagne, la Dea continua a volare. Un'altra splendida prestazione da parte dell'Atalanta che travolge il Lecce al Via del Mare per 7-2.



In una domenica di A caratterizzata da sole due partite, a causa dei numerosi rinvii per emergenza coronavirus, e' l'Atalanta di Gasperini a dare spettacolo con i colpi di Duvan Zapata (tripletta per lui) e le magie di Josip Ilicic. Terza vittoria di fila, la quarta nelle ultime cinque gare che vale il momentaneo +6 sulla Roma nella corsa Champions. Inizio devastante da parte dell'Atalanta che controlla il possesso fin dai primi minuti di gioco e sfrutta i numerosi errori di carattere tecnico commessi dai pugliesi.



Su tutti spicca quello di Donati che al 17', sugli sviluppi di un corner degli ospiti, devia di testa nella propria porta il cross di Ilicic regalando di fatto il gol dell'1-0 agli avversari. E cinque minuti piu' tardi e' ancora un calcio d'angolo a consegnare il raddoppio alla Dea: questa volta Ilicic trova a centro area Zapata che impatta perfettamente il pallone di testa e fa 0-2.



Sotto di due reti il Lecce si sveglia e con una reazione impressionante pareggia l'incontro prima della fine del primo tempo. Al 29' su un contropiede piuttosto confusionario, Deiola trova in profondita' Saponara che a sua volta punta Hateboer e piazza la palla all'incrocio dei pali col destro ritrovando il gol che in A gli mancava da dicembre 2018. Poi al 40' e' ancora Saponara a essere protagonista diventando assist-man per il destro di pura potenza da fuori area di Donati che fa 2-2 e riscatta cosi' l'autorete, firmando peraltro il primo gol in carriera in Serie A.



Nel secondo tempo non c'e' partita ed e' il solito Ilicic a trascinare i suoi. Dopo due minuti dal rientro in campo Gabriel si supera sul tiro di Gomez ma sulla ribattuta il pallone finisce tra i piedi dello sloveno che con una finta disorienta il portiere e due difensori per poi appoggiare comodamente in rete. Il poker bergamasco arriva al 54' con un'azione manovrata che termina con l'assist di Pasalic per la rete in spaccata di Zapata.



E il colombiano, otto minuti piu' tardi, confeziona la tripletta personale trasformando in gol da due passi un altro assist di Ilicic. Nel finale di gara c'e' gloria anche per l'ex Muriel (gol convalidato dopo check del Var sul fuorigioco segnalato dal guardalinee) e per Malinovskyi, entrambi subentrati dalla panchina. Tutto troppo facile: a Lecce termina 7-2 per l'Atalanta nel match che ha visto affrontarsi il miglior attacco contro la peggiore difesa della Serie A. C'e' un pizzico di apprensione per l'uscita dal campo di Ilicic (vistosamente zoppicante) ma questa Dea e' devastante ed e' pronta per la super sfida di sabato prossimo contro la Lazio capolista.