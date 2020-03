"Chiederò alla Fifa di accettare i rinvii di Europei e Coppa America"

"La Fifa ha ricevuto le richieste da parte del Conmebol e della Uefa di rinviare rispettivamente la Coppa America 2020 ed Euro 2020 a giugno/luglio del 2021, in uno spazio precedentemente riservato alla Coppa delle Confederazioni Fifa e ora attualmente riservato alla nuova Fifa Coppa del Mondo per club". Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, dopo la decisione della Uefa di rinviare al prossimo anno Euro 2020 sotto la pressione di Leghe e Federazioni, in seguito all'epidemia del coronavirus, per concludere i campionati nazionali.



"Il mondo sta affrontando una sfida per la salute senza precedenti ed è chiaramente necessaria una risposta globale e collettiva. La cooperazione, il rispetto reciproco e la comprensione devono essere i principi guida che tutti coloro che prendono decisioni devono tenere presente in questo momento cruciale. Soprattutto nel calcio, è indispensabile trovare soluzioni adeguate ed eque a livello globale. Ciò richiede unità, solidarietà e un senso condiviso di responsabilità e dobbiamo pensare a tutti coloro che nel mondo sono potenzialmente interessati dalle nostre decisioni".



"Considerando tutto questo, la Fifa ha costantemente discusso con le confederazioni, le associazioni associate e le altre parti interessate in tutto il mondo, tenendo anche presente che in primo luogo la salute e in secondo luogo la solidarietà sportiva sono considerazioni fondamentali per il mondo del calcio", ha aggiunto il presidente della Fifa.