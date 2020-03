Stop alle qualifiche mondiali

Anche il cricket, che finora non si era fermato, deve 'arrendersi' alla pandemia del coronavirus.



La federazione internazionale di questo sport (Icc) ha infatti deciso di rinviare a nuova data, che non è ancora stata fissata, tutte le sfide delle qualificazioni mondiali di India 2021 che avrebbero dovuto svolgersi entro luglio.



Rinviate anche i match delle eliminatorie della Coppa del Mondo Over 50 del 2023. Intanto si è fermata anche la Premier League dell'India, torneo che nel paese asiatico, e non solo, è seguito da decine di milioni di persone.