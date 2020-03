Marotta: "Il 9 marzo è un'ipotesi di buon senso"

Giuseppe Marotta ad dell'Inter

"Mi rendo disponibile a dialogare con tutti e prorogare la giornata in calendario di ieri è una ipotesi plausibile. La data per Inter-Sampdoria? E' un bel rebus, se l'Inter dovesse continuare nel cammino europeo non ci sarebbero più date e questo è incredibile. Non è lo spirito polemico, però, che voglio evidenziare, ma uno spirito propositivo purché si rispettino la sostanza e la forma".



L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, parla così delle difficoltà nel recuperare le due sfide di campionato saltate dai nerazzurri per l'emergenza Coronavirus, anche alla luce del fitto calendario di impegni da qui a fine stagione della squadra di Conte.



"Mi sentivo e mi sento tuttora di evidenziare le lacune di una decisione che non è stata condivisa e questo è il senso della mia amarezza e arrabbiatura -sottolinea l'ad dell'Inter ai microfoni di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1 - C'è anche la ventottesima giornata che oggi come oggi porterebbe a cinque partite a porte chiuse. Noi ripartiamo con la ventiseiesima o la ventisettesima, c'è anche quella dopo. C' è Atalanta-Lazio che è sottoposta a una diatriba dialettica. Ci sono tante valutazioni che vanno fatto attorno a un tavolo, con equilibrio e coscienza. Io sono molto fiducioso perché quando ci si trova tutti assieme il buon senso prevale perché al di là di certe valutazioni i dirigenti sono persone di responsabilità e coscienza".



"Avete sentito, nella giornata di ieri, esternazioni di Liverani, Gattuso, Gasperini che hanno espresso perplessità. Voglio che si valuti che il core business di questo mondo è il calcio, non è solo la vendita dei diritti tv. Ecco perché emerge la competenza nella gestione di queste situazioni, valutare le indicazioni che le nostre aree tecniche ci indicano, per esempio il fatto di modulare allenamenti sicuramente condizionati da questi stop. Fino a pochi giorni fa è stata preparata una partita che poi è stata interrotta, non da un fatto imprevedibile ma da quanto già saputo a inizio settimana", prosegue Marotta.



"Non è possibile che i nostri giocatori giochino nove partite a maggio, significa rischio di infortuni, modulare gli allenamenti in modo molto difficoltoso. Sono riflessioni che mancano all' interno della Lega. Io non sono qui per chiedere la testa di chicchessia. Io sono qui per tutelare una regolarità del campionato, che si evince anche dal fatto che tutte le squadre devono disputare in un arco ristretto le stesse partite, non dovendo recuperare a fine anno. Io contesto il modo. E' vero, c' è una grande emergenza, ma dobbiamo convivere con il nostro mondo che tra l' altro fa solo del bene alla nostra gente. Dà momento di spensieratezza a chi è costretto a stare in casa", conclude il dirigente nerazzurro.