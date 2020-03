Parigi-Nizza: la Bahrain McLaren si ferma

Parigi-Nizza: Garcia Cortina vince la terza tappa

Avanti ad ogni costo, ma a quale costo?



Mentre lo sport si spegne in tutta Europa e non solo per l’emergenza coronavirus, la Parigi-Nizza va avanti. In assenza di decisioni ufficiali da parte dell’UCI, la corsa francese prosegue sebbene a una manciata di chilometri dal confine con l’Italia. E con una decisione - almeno quella - presa venerdì mattina dagli organizzatori dell’ASO (gli stessi del Tour de France): si chiuderà un giorno in anticipo, sabato e non domenica, al termine della settima frazione e con l’arrivo in salita a La Colmiane.





Comprensibilmente però, ai diretti interessati la decisione non basta. Troppi rischi per ciclisti e staff, specie dopo quanto accaduto all’UAE Tour.



E allora più di una squadra già venerdì sceglie di non prendere il via. La Bahrain McLaren è la prima ad annunciare il ritiro dalla Parigi-Nizza, e si unisce così alle sette formazioni che da principio avevano scelto di non partecipare: Astana, Movistar, CCC, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, Ineos e UAE Team Emirates.



Anche Elia Viviani, terminate le tappe a lui più congeniali, preferisce tornare a casa.

Intanto sono più di 40 le gare rinviate a data da destinarsi. Via via che i governi dei singoli Paesi rendono più stringenti le limitazioni per sport e vita pubblica, anche in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna saltano - almeno nella data originaria - tutte le competizioni fino a inizio aprile.



Dopo Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo, niente Volta a Catalunya ma soprattutto niente semi-classiche belghe: De Panne, E3 di Harelbeke, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen.



La prossima gara World Tour dovrebbe essere il Giro delle Fiandre il 5 aprile, con la Parigi-Roubaix il 12 aprile. Due appuntamenti cruciali nel calendario del ciclismo, entrambi però a fortissimo rischio.