Mihajlovic "Seguiamo le istruzioni, il dopo sarà bellissimo"

Sinisa Mihajlovic

"Agli italiani dico, seguiamo le istruzioni che ci danno, dopo il picco arriverà la discesa e allora il dopo sarà bellissimo. La normalità della vita quotidiana, un abbraccio, lo stare insieme, il piacere di andare a vedere una partita di calcio".



E' un messaggio di ottimismo quello che arriva da Sinisa Mihajlovic.



Dopo quella contro la leucemia, il tecnico serbo del Bologna si ritrova a combattere un'altra lotta ma stare in casa "per me è piacevole. Non sto sminuendo né i pericoli del coronavirus, che debelleremo, né l'ansia di chi magari non é abituato a stare chiuso in casa. Ma secondo te dopo aver vissuto due guerre, le bombe che potevano distruggerti la casa, i coprifuoco, sarà mai un problema stare a casa, sul divano davanti alla tv, leggere un libro o andare in terrazzo a fumare? Dopo mesi in ospedale stare in casa con la mia famiglia intorno é un privilegio...".



Mihajlovic ricorda che "non c'è solo il coronavirus da curare negli ospedali: i medici stanno facendo un lavoro enorme, abbiamo il dovere di aiutarli evitando che il contagio aumenti e di essere un pericolo per le fasce piu deboli e delicate di salute. Si dice, muoiono soprattutto gli anziani con altre patologie, come fosse una consolazione... Gli anziani non sono un numero, sono una risorsa".



Nelle prossime ore si deciderà anche il futuro della stagione, oggi in sospeso vista l'emergenza Covid-19. "Mi aspetto che il campionato finisca. Bisogna spostare gli Europei e far finire i tornei nazionali e le Coppe. E' giusto terminare ciò che si è cominciato. Dovremo valutare anche da quanto siamo fermi e dovranno darci un paio di settimane per riprendere il lavoro fisico prima di ripartire a giocare. Faremo meno vacanze, ci sarà qualche sacrificio in più ma chissenefrega...".



Giusto per ora fermare gli allenamenti "e ancora piú giusto sarebbe stato fermare molto prima anche il campionato. La gente non si é resa conto del pericolo, non ha capito. Ma una cosa é la gente e un'altra chi ha il potere di decidere e soprattutto le informazioni scientifiche per farlo. Proprio perché si conosce la mentalità del Paese, che tende un pó a dribblare le regole, bisognava essere netti sin dall'inizio".



E alla ripresa, Mihajlovic si aspetta un campionato ancora combattuto. "La Juve é ancora la piú forte di tutte e quando ci sono queste partite non le sbaglia, come si é visto sia all'andata che al ritorno - il riferimento alla doppia sfida contro i nerazzurri di Conte - L'Inter ha comprato tanti giocatori ma é ancora dietro. Nonostante la Juve stia facendo peggio dello scorso anno e l'Inter invece meglio, il gap resta molto ampio".



"La Lazio sta facendo una stagione strepitosa - aggiunge - Se puó vincere lo scudetto? Se il mio Bologna batterá la Juve alla ripresa del campionato sì...".



Per quanto riguarda la Champions, "Klopp prima o poi doveva scivolare, é la legge dei grandi numeri. Poi affrontare l'Atletico del Cholo Simeone é sempre una rogna. Ma la mia favorita per la vittoria finale resta il Manchester City".



Infine un consiglio per quando tutto sarà finito e si ripartirà: "Di vivere il finale di stagione tutto d'un fiato con grande passione. Senza polemiche, scuse o alibi perché ci siamo fermati, chi ci ha guadagnato, chi ci ha perso, chi deve recuperare una partita, chi ha giocato a porte chiuse o aperte... Quello che stiamo passando ci serva da insegnamento. Soffriamo ora e quando torneremo alla normalità, quella normalità sarà bellissima. Godiamocela fino in fondo".