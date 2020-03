Southgate scrive ai tifosi: "Prendiamoci cura l'uno dell'altro"

Il ct della nazionale inglese Gareth Southgate

"La priorità oggi e nei prossimi mesi è senza dubbio quella di prenderci cura delle nostre famiglie, delle nostre comunità e lavorare insieme per superare quello che il test più estremo che stiamo affrontando da decenni".



Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, scrive ai tifosi per manifestare la sua vicinanza a tutti coloro che stanno soffrendo l'emergenza coronavirus.



"Come siamo uniti nel sostenere la nostra nazionale, dobbiamo esserlo ora in questa battaglia - le parole del tecnico dei Tre Leoni - Continuate a seguire le norme sull'igiene e tutte le precauzioni per frenare la diffusione del virus e proteggere chi è più a rischio. Siamo tutti responsabili".



"Prendetevi cura l'uno dell'altro, non soffrite da soli e ricordate che il nostro grande Paese ha superato sfide enormi in passato e, insieme, ci riusciremo ancora. Avremmo dovuto giocare la prossima settimana e rappresentarvi l'estate prossima - il riferimento alle amichevoli con Italia e Danimarca che sono saltate e al rinvio degli Europei - ma non è il momento per noi di occupare il palcoscenico. Gli eroi sono coloro che stanno lavorando senza tregua negli ospedali e nei presidi sanitari per curare i nostri amici e familiari".



"Quando tornerà a giocare l'Inghilterra, sarà un momento in cui il nostro Paese e il resto del mondo saranno sulla via del recupero. Speriamo di essere più vicini che mai e pronti per quella bellissima distrazione che il calcio sa portare. E quando il prossimo anno si giocheranno gli Europei, sono sicuro che sarò più orgoglioso che mai di guidare la nostra nazionale", la chiosa di Southgate.