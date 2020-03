Bernardeschi: "In ritiro per tutelare la mia famiglia"

"Ho attivato una raccolta a favore dell'Ospedale Humanitas Gradenigo".



Lo scrive su Instagram il calciatore della Juventus Federico Bernardeschi. "Credo sia giunta l'ora di mettermi in primo piano in questo momento difficile. Ho pensato di fare la mia parte, lanciando una raccolta fondi a supporto della città di Torino e di tutto il Piemonte", continua il messaggio social del giocatore, in prima linea per aiutare a combattere il Coronavirus.



Anche Bernardeschi invita a rimanere in casa, sebbene gli allenamenti dei bianconeri proseguano: "E' quello che vi invito a fare, mentre noi scenderemo in campo, ancora, per provare a distrarvi un po', regalandovi qualche ora di spettacolo.Sappiate che noi siamo controllati, anche se è ovvio non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa", aggiunge il calciatore della Juve.