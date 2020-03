Finale della Champions donne 2022 a Torino

Women Champions League

La finale della Champions League femminile 2002 si disputerà a Torino, all'Allianz Stadium.



Lo ha deciso l'Uefa nel corso del congresso in corso di svolgimento ad Amsterdam.



"E' una grande soddisfazione per il lavoro di politica internazionale che insieme a Andrea Agnelli ed Evelina Christillin stiamo facendo per l'Italia ma anche e soprattutto per il calcio europeo" ha detto il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva.



"La finale a Torino sarà un'altra grande occasione per promuovere uno dei movimenti sportivi, il calcio femminile, più importanti e in crescita nel mondo" le parole di Uva.



Nella stessa riunione, l'Uefa ha anche deciso di far disputare la finale di Europa League 2022 alla Puskas Arena di Budapest; la finale di Champions League femminile 2023 al PSV Stadium di Eindhoven; la Supercoppa 2022 presso l'Helsinki Olympic Stadium e la stessa competizione del 2023 alla Kazan Arena, in Russia.



La prossima riunione del comitato esecutivo UEFA si svolgerà a Danzica il 27 maggio 2020, in vista della finale di Europa League.