Stati Uniti sempre in testa al ranking femminile, Italia 14°

Gli Stati Uniti restano in testa al ranking femminile per nazioni, pubblicato oggi dalla Fifa.



Con 2181 punti, le campionesse del mondo in carica precedono la Germania (2090) e la Francia (2036), che ha spodestato sul gradino più basso del podio l'Olanda, ora quarta (2032).



Il Brasile sale di una posizione e si attesta ottava assieme al Canada (1958), la Corea del Nord (1940) strappa la decima piazza al Giappone, 11esimo (1937). Stabile l'Italia, che resta 14esima a quota 1889.