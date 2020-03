Totti: "In casa sto in difesa, come ogni marito italiano"

Francesco Totti

"Lo schieramento di casa Totti mi vede in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani. Stai a casa ma è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole buonasera signora, le serve qualcosa?".



Anche Francesco Totti, insieme alla moglie Ilary Blasi e ai suoi figli, è in casa per le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. "Quando ripenso ai momenti più belli, ripenso alla vittoria dello scudetto e alla vittoria del Mondiale - spiega l'ex capitano della Roma - Legato a quell'anno è anche il ricordo della più grande paura sconfitta: nel 2006 arrivavo da un brutto infortunio, ma con la determinazione e con la voglia ho ottenuto ciò che mi ero prefissato...".



"La mia paura più grande era quella di smettere di giocare. Ma sono riuscito a voltare pagina grazie alla famiglia, ai miei bambini...", ha aggiunto l'ex fuoriclasse della Nazionale, campione del mondo in Germania con Lippi ct.