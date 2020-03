Barcellona-Napoli a porte aperte

Napoli-Barcellona

"A oggi Barcellona-Napoli potrá essere giocata normalmente, perché Napoli non fa parte di una delle aree a rischio".



Lo ha detto il Ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, parlando all'emittente radiofonica catalana Rac1, in merito al ritorno degli ottavi di finale di Champions tra Barcellona e Napoli, in programma al Camp Nou mercoledí 18 marzo.



Al momento la Campania non é tra le le regioni in Italia considerate "zone rosse" per il numero di casi di Coronavirus e, se la situazione non dovesse cambiare, la gara si potrá giocare a porte aperte.



Al momento i positivi al virus in Campania sono 45, stando all'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute di ieri.