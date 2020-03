Il calcio australiano si ferma

Niente partite, posticipate anche le ultime gare. La Federcalcio australiana (FFA) ha deciso di fermare il campionato con effetto immediato rinviando la ripresa a data da destinarsi e fissando una riunione, per fare il punto della situazione, al 22 aprile.



Una decisione concordata con l'Australian Football League che aveva giá optato per lo stop e ormai inevitabile visto il diffondersi del Covid-19 e le misure restrittive del governo.



Tutti concordi, tra questi anche Alessandro Diamanti, ex nazionale azzurro che milita nel Western United. "Cari tifosi, in questa situazione surreale che coinvolge il mondo intero, é nostra responsabilità agire come una grande comunità - dice Diamanti su Instagram -. Supereremo questo tutti INSIEME. Serviranno sacrificio e pazienza da parte di tutti noi, ma usciremo VINCITORI. State a casa e al sicuro".